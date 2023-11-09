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        Çorum fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

        ÇORUM´dapolis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:40
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        Çorum fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
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        ÇORUM´dapolis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği´nin yaptığı 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu O. K. (73), A. A. (28), D. B. (45), H. Ç. (57), A. A. (45), Y. M. (69), Y.  A. (51) ve E. O.´nun (37), `Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama´ suçu işledikleri tespit edildi. Şüpheli 8 kişi, bu sabah eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü´nde işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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