Çorum fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

ÇORUM´dapolis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği´nin yaptığı 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu O. K. (73), A. A. (28), D. B. (45), H. Ç. (57), A. A. (45), Y. M. (69), Y. A. (51) ve E. O.´nun (37), `Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama´ suçu işledikleri tespit edildi. Şüpheli 8 kişi, bu sabah eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü´nde işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.