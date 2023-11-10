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        10 Kasım törenine katılan kadından Ata´ya şiir

        ÇORUM'daGazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85´inci yıl dönümü nedeniyle yapılan anma programında, törene katılan Satı Tunç (65) adlı kadın, saygı duruşunun ardından kendi yazdığı `Bu güzel yurdum seni nasıl unutsun´ şiirini okudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:00
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        10 Kasım törenine katılan kadından Ata´ya şiir
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        ÇORUM'daGazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85´inci yıl dönümü nedeniyle yapılan anma programında, törene katılan Satı Tunç (65) adlı kadın, saygı duruşunun ardından kendi yazdığı `Bu güzel yurdum seni nasıl unutsun´ şiirini okudu.

        Atatürk Anıtı´nda düzenlenen törene, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatçı, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtı´na çelenk konulmasıyla başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05´te sirenlerin çalınmasıyla birlikte tüm Türkiye´de olduğu gibi Çorum´da da saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar yarıya indirildi. Sürücüler araçlarından inerek, saygı duruşunda bulundu.

        KENDİ YAZDIĞI ŞİİRİ OKUDU

        Anıttaki saygı duruşunun ardından törene katılan vatandaşlardan Satı Tunç, 2 yıl önce kendisinin yazdığı `Bu güzel yurdum seni nasıl unutsun´ adlı şiiri okudu.

        Şiirin sözleri şöyle:

        "Yurdumuz üzerinde en büyük umutsun/ Bu güzel yurdum seni nasıl unutsun/ Büyük küçük herkes Anıtkabir´e koşarken/ Küçük satı kalemi alıp coşarken/ Güzel yurdum Cumhuriyet'i yaşarken/ Türkiye Cumhuriyet Bayramı süsümüzdür bizim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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