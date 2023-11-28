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        Apartmanda 'doğal gaz' kokusu tedirgin etti

        ÇORUM'unUlukavak Mahallesi'nde, bir apartman dairesinden gelen doğal gaz kokusu, ekipleri harekete geçirdi. Gaz kokusunun geldiği daireyi kontrol eden ekipler, sızıntı sorununu giderdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:10
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        Apartmanda 'doğal gaz' kokusu tedirgin etti
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        ÇORUM'unUlukavak Mahallesi'nde, bir apartman dairesinden gelen doğal gaz kokusu, ekipleri harekete geçirdi. Gaz kokusunun geldiği daireyi kontrol eden ekipler, sızıntı sorununu giderdi.

        Olay, dün akşam, Ulukavak Mahallesi Sakarya 12'nci Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın birinci katındaki daireden gaz kokusu geldiğini fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Çorumgaz ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar, her ihtimale karşı, kısa süreli, bina dışına çıktı. Gaz kokusunun geldiği dairede kontrollerini yapan ekipler, gaz sızıntısının olduğu bölgede onarım yaptı. Sorun giderildikten sonra binadakiler de evlerine döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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