Apartmanda 'doğal gaz' kokusu tedirgin etti ÇORUM'unUlukavak Mahallesi'nde, bir apartman dairesinden gelen doğal gaz kokusu, ekipleri harekete geçirdi. Gaz kokusunun geldiği daireyi kontrol eden ekipler, sızıntı sorununu giderdi.

ÇORUM'unUlukavak Mahallesi'nde, bir apartman dairesinden gelen doğal gaz kokusu, ekipleri harekete geçirdi. Gaz kokusunun geldiği daireyi kontrol eden ekipler, sızıntı sorununu giderdi.

Olay, dün akşam, Ulukavak Mahallesi Sakarya 12'nci Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın birinci katındaki daireden gaz kokusu geldiğini fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Çorumgaz ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar, her ihtimale karşı, kısa süreli, bina dışına çıktı. Gaz kokusunun geldiği dairede kontrollerini yapan ekipler, gaz sızıntısının olduğu bölgede onarım yaptı. Sorun giderildikten sonra binadakiler de evlerine döndü.