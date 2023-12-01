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        Eve tüfekle açılan ateşte 12 yaşındaki çocuk başından yaralandı

        ÇORUM´dabir eve tüfekle açılan ateşte D.B. (12) başından yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:30
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        Eve tüfekle açılan ateşte 12 yaşındaki çocuk başından yaralandı
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        ÇORUM´dabir eve tüfekle açılan ateşte D.B. (12) başından yaralandı.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı eve henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Anne ve babasıyla evde bulunan erkek çocuk D.B., başına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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