Eve tüfekle açılan ateşte 12 yaşındaki çocuk başından yaralandı
ÇORUM´dabir eve tüfekle açılan ateşte D.B. (12) başından yaralandı.
ÇORUM´dabir eve tüfekle açılan ateşte D.B. (12) başından yaralandı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı eve henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Anne ve babasıyla evde bulunan erkek çocuk D.B., başına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.