Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK - Erzurumspor: 4-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK - Erzurumspor: 4-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:ÇorumŞehir

        HAKEMLER: Fatih Tokail, Baran Eraslan, Özcan Sultanoğlu

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Kerem Kalafat (Dk. 46 Atakan Cangöz), Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 59 Geraldo), Atakan Akkaynak (Dk. 59 Nalepa), Gökhan Karadeniz (Dk. 83 Eren Aydın), Erkan Kaş, Ozan Sol, Ahmet Sağat (Dk. 77 Verheydt)

        ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş - Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Hasan Batuhan Artaslan (Dk. 72 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç (Dk. 46 Özgür Sert), Sefa Akgün (Dk. 61 Alican Özfesli), Rosheuvel, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 72 Ufuk Budak), Lameira, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

        GOLLER: Dk. 45 Ahmet Sağat, Dk. 59 Ozan Sol, Dk. 79 Verheydt, Dk. 87 Eren Aydın (Çorum FK) - Dk. 8 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

        SARI KARTLAR: Nalepa, Eren Aydın, Verheydt (Çorum FK), Lameira (Erzurumspor)

        1'inci Lig'in 15'inci haftasın da Çorum FK sahasında Erzurumspor FK'yı 4-1 mağlup etti.

        8'inci dakikada Erzurumspor öne geçti. Sağ kanatta kazanılan kornerde Sefa ortasını yaptı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Mustafa Yumlıu topu ağlara gönderdi: 0-1.

        45´inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Atakan'ın pasıyla topla buluşan Ozan ortasını yaptı. Ahmet Sagat gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

        59´uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ferhat´ın uzun pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ozan, kaleciden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

        79'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Ozan, yerden içeri çevirdi. Penaltı noktasında müsait durumdaki Verheijdt, ayak içi bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1.

        87'nci dakikada Ferhat´ın uzun pasında Eren sağ kanattan hareketlendi. Topla ceza sahasına giren Eren, kalecinin üzerinden topu ağlara gönderdi: 4-1.

        DHA-Spor - Türkiye-Çorum - Yusuf ÇINAR

        2023-12-10 17:11:51

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Çorum'da kaza yapan 4 kişi otomobili bırakıp kaza yerinden uzaklaştı
        Çorum'da kaza yapan 4 kişi otomobili bırakıp kaza yerinden uzaklaştı
        Çorum'da 3 eve ateş eden 4 kişi yakalandı
        Çorum'da 3 eve ateş eden 4 kişi yakalandı
        Çorum'da silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
        Çorum'da silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
        Çorum'da aracın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
        Çorum'da aracın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
        Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum'da devam e...
        Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum'da devam e...