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        Emniyet Müdür Yardımcısı, boğazına yemek kaçan kadını Heimlich manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada

        ÇORUM'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, bulunduğu restoranda boğazına yemek kaçan kadını Heimlich manevrasıyla kurtardı. Bayrak'ın müdahale anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 23:48 Güncelleme: 17.12.2023 - 23:50
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        Emniyet Müdür Yardımcısı, boğazına yemek kaçan kadını Heimlich manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada
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        ÇORUM'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, bulunduğu restoranda boğazına yemek kaçan kadını Heimlich manevrasıyla kurtardı. Bayrak'ın müdahale anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kentte bir alışveriş merkezindeki restoranda kızıyla yemek yiyen kadının nefes borusuna yemek kaçtı. Bunun üzerine kızı, annesinin nefes alamadığını fark ederek müdahalede bulundu. Bu sırada aynı restoranda bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, yerinden kalkarak ilk müdahaleyi yapmak için kadının yanına gitti.

        Bayrak, Heimlich manevrası yöntemiyle müdahale ettiği kadının yeniden nefes almasını sağladı. Daha sonra alışveriş merkezinin sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının sağlık problemi olmadığı tespit edildi. Olay anı ise restoranın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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