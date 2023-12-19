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        Çorum'da tuğla fabrikasında yangın (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:10
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        Çorum'da tuğla fabrikasında yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Çorum- Ankara karayolunun 1'inci kilometresinde, kullanılmayan tuğla fabrikasının bahçesinde bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, kontrol altına alındı. Atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın, tuğla fabrikasındaki kurutma alanının çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis TOMA´ları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle Çorum- Ankara karayolunda trafik akışı, tek şeritten kontrollü sağlandı. Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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