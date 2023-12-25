Çorum FK - Boluspor: 2-0

STAT: Çorum Şehir Stadyumu

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Şengül

ÇORUM FK : Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Michael Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk.87 Geraldo), Atakan Akkaynak (Dk. 67 Atakan Cangöz), Mıchal Jan Nalepa (Dk. 87 Murat), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk.74 Eren), Ahmet Sağat (Dk.74 Thomas)

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk.88 Harun), Kubilay Sönmez, Adel Bettaieb (Dk.88 Tolunay), Youssouf Oulare (Dk.49 Mustafa), Onur Ulaş, Joel Kayamba Ngandu (Dk.88 Erdal), Furkan Demir, Batuhan İşçiler, Abdoulaye Diarrassouba

GOL: Dk. 46.Ahmet İlhan Özek, Dk. 83 Eren Aydın (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Youssouf Oulare (Boluspor)

1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK, konuk ettiği Boluspor 'u 2-0 yendi.

46´ncı dakikada savunmadan Ologo yaklaşık 30 metreden pasında savunma arkasına Ahmet İlhan hareketlendi. Yayın üzerinde topu önüne alan Ahmet İlhan, sol çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

56'ncı dakikada sol kanattan Oğuzhan´ın ortasında altıpas içinde Bettaieb kafayı vurdu top köşeden ağlara gitti. Maçın hakemi VAR´dan yapılan uyarı sonrası elle oynama tespit edildiği için golü iptal etti.

83'üncü dakikada orta alanda Ferhat´ın pasında Nalepa ile Thomas duvar pası yaptı. Thomas, topu sağ kanatta Eren´in önüne bıraktı. Topa çaprazdan sert vuran Eren Aydın, kaleci Çağların müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma Çorum FK'nın 2 -0 üstünlüğü ile sona erdi.