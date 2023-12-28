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        Polisten kaçan alkollü sürücü, saklandığı mezarlıkta yakalandı

        ÇORUM'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayan plakasız otomobilin sürücüsü Mert K. (36), yaklaşık 10 kilometrelik takibin sonunda, araçtan inip saklandığı mezarlıkta yakalandı. Alkollü çıkan sürücüye, 54 bin TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:03 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:05
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        Polisten kaçan alkollü sürücü, saklandığı mezarlıkta yakalandı
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        ÇORUM'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayan plakasız otomobilin sürücüsü Mert K. (36), yaklaşık 10 kilometrelik takibin sonunda, araçtan inip saklandığı mezarlıkta yakalandı. Alkollü çıkan sürücüye, 54 bin TL ceza uygulandı.

        Küçük Sanayi Sitesi'nde, polis ekipleri,  şüpheli olduğu değerlendirilen plakasız otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Mert K., Yaydiğin Kavşağı'ndan yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçtı. Sürücü, polisin, Çiftlik Caddesi'nde, diğer araçları durdurup yolu kapatmasıyla durduruldu. Bu sırada otomobilden inip kaçan Mert K., saklandığı mezarlıkta yakalandı. 1 promil alkollü çıkan sürücüye, 54 bin TL ceza uygulandı. Soruşturma sürüyor. DHA)

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Çorum - Yusuf ÇINAR

        2023-12-28 13:02:39

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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