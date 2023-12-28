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        Kayıp üniversite öğrencisi ölü bulundu

        ÇORUM'da, 1 haftadır kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Seyit Serdar Cihan (26), arazide ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:50 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:55
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        Kayıp üniversite öğrencisi ölü bulundu
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        ÇORUM'da, 1 haftadır kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Seyit Serdar Cihan (26), arazide ölü bulundu.

        Alaça ilçesi Değirmenönü köyünde tarlaya çalışmak için giden köylüler, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinde, cesedin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Seyit Serdar Cihan'a ait olduğunu tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Cihan için, 21 Aralık'ta ailesinin kayıp ihbarı yaptığı belirlendi. Seyit Serdar Cihan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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