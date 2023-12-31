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        Traktördeki 15 yaşındaki sürücü, polisin takibi ile yakalandı

        ÇORUM'da'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ehliyetsiz sürücü O.K. (15), polisin takibi ile yakalandı. O.K.'nin kullandığı traktör trafikten menedilirken, sahibine 10 bin TL ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 12:17 Güncelleme: 31.12.2023 - 12:20
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        Traktördeki 15 yaşındaki sürücü, polisin takibi ile yakalandı
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        ÇORUM'da'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ehliyetsiz sürücü O.K. (15), polisin takibi ile yakalandı. O.K.'nin kullandığı traktör trafikten menedilirken, sahibine 10 bin TL ceza kesildi.

        Ata Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında hızla ilerleyen 55 AEZ 802 plakalı traktörü takibe alan polis, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü O.K., Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden Çoraklık ve Sülüklü Evler bölgesine doğru hızla ilerlemeyi sürdürdü. Yakalanmamak için zaman zaman yoldan çıkıp, tarlaya giren ve 30 dakika süren takibin ardından O.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülürken, traktörün sahibi 10 bin TL ceza kesildi; araç da trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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