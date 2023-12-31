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        Kayıp halı tartışmasında komşusunu bıçakladı

         ÇORUM'da Mehmet U. (58), kaybolan halısı nedeniyle tartıştığı komşusu Hüseyin Ü.'yü (54) 3 yerinden bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 19:49 Güncelleme: 31.12.2023 - 19:50
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        Kayıp halı tartışmasında komşusunu bıçakladı
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         ÇORUM'da Mehmet U. (58), kaybolan halısı nedeniyle tartıştığı komşusu Hüseyin Ü.'yü (54) 3 yerinden bıçakla yaraladı.

        Olay Bahabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Mehmet U. (58) evinin önünde bulunan halısının kaybolması nedeniyle komşusu Hüseyin Ü. ile tartıştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Mehmet U., komşusu Hüseyin Ü.'yü karnından, sırtından ve boyun bölgesinden bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Mehmet U.'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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