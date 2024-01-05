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        Polis otosuna çarpıp kaçan hafif ticari aracın alkollü sürücüsü evinde yakalandı

        ÇORUM´da İ.K.'nın kullandığı hafif ticari araç, park halindeki polis otosuna çarptı. Kazadan sonra kaçan ve evinde yakalanan sürücü İ.K. alkollü çıkarken, hafif ticari araçta bulunan S.K. da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 22:11 Güncelleme: 05.01.2024 - 22:15
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        Polis otosuna çarpıp kaçan hafif ticari aracın alkollü sürücüsü evinde yakalandı
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        ÇORUM´da İ.K.'nın kullandığı hafif ticari araç, park halindeki polis otosuna çarptı. Kazadan sonra kaçan ve evinde yakalanan sürücü İ.K. alkollü çıkarken, hafif ticari araçta bulunan S.K. da gözaltına alındı.

        Olay Çorum'un Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.K.'nın kullandığı 19 ABL 129 plakalı hafif ticari araç, geri geri gelerek park halindeki sivil bir araca, ardından içerisinde polislerin bulunduğu ekip otosuna çarpıp kaçtı. Ekipler, İ.K. ile birlikte S.K.'nın da içinde olduğu aracın peşine düştü. Ekin Caddesi üzerinde araçtan inip yaya olarak kaçan S.K., ara sokaklardaki takip sonucu yakaladı.

        Polis yaptığı araştırmada kaçan araç sürücüsü İ.K. ise evinde bulundu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye kaza tespit tutanağı hazırlandıktan sonra 30 bin TL para cezası uygulandı. İki şüpheli de gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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