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        Çorum'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

        ÇORUM'da, Berat Ç. (19), tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:00
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        Çorum'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
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        ÇORUM'da, Berat Ç. (19), tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, dün akşam Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 22'nci Sokak'ta meydana geldi. Berat Ç. ile Murat A. (34) ve Vahit Can D. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Berat Ç., tabancayla Murat A.'yı karın, Vahit Can D.'yi de kasığından vurup kaçtı.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Vahit Can D. ve Murat A., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp ameliyata alındı. Yararlıların sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

        Polis, Berat Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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