Çorum'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
ÇORUM'da, Berat Ç. (19), tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
ÇORUM'da, Berat Ç. (19), tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, dün akşam Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 22'nci Sokak'ta meydana geldi. Berat Ç. ile Murat A. (34) ve Vahit Can D. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Berat Ç., tabancayla Murat A.'yı karın, Vahit Can D.'yi de kasığından vurup kaçtı.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Vahit Can D. ve Murat A., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp ameliyata alındı. Yararlıların sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.
Polis, Berat Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
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