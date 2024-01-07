Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        'Dur' ihtarına uymayan sürücü emniyet müdürlüğü önünden geçerken yakalandı

        ÇORUM´da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü otomobiliyle emniyet müdürlüğü binasının önünden geçerken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası kesildi, aracı trafikten menedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Dur' ihtarına uymayan sürücü emniyet müdürlüğü önünden geçerken yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM´da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü otomobiliyle emniyet müdürlüğü binasının önünden geçerken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası kesildi, aracı trafikten menedildi

        Çorum'da polis ekipleri şüpheli gördükleri A.R.Ö, (20) idaresindeki 19 UF 861 plakalı otomobili takip etmeye başladı. Sürücü 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre gözden kaybolan sürücü, emniyet müdürlüğü binası önünden de geçerken, Fatih Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu. Sürücü A.R.Ö., gözaltına alınırken, yapılan kontrolde alkollü araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası kesilirken, araç ise trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Hem sağanak hem fırtına etkili oluyor!
        Hem sağanak hem fırtına etkili oluyor!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan ehliyetsiz sürücüye 63 bin lira ceza
        'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan ehliyetsiz sürücüye 63 bin lira ceza
        Hafif ticari araç, çarpıştığı otomobilin üzerine çıktı; 1 yaralı
        Hafif ticari araç, çarpıştığı otomobilin üzerine çıktı; 1 yaralı
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
        Çorum'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
        Çorum'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
        Çorum'da iki arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kaçtı
        Çorum'da iki arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kaçtı