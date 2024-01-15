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        15 yaşındaki Ahmet, sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu

        ÇORUM´da sokak ortasında pompalı tüfekle karın bölgesinden vurulan Ahmet B. (15), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 18:52 Güncelleme: 15.01.2024 - 18:55
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        15 yaşındaki Ahmet, sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu
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        ÇORUM´da sokak ortasında pompalı tüfekle karın bölgesinden vurulan Ahmet B. (15), ağır yaralandı.

        Olay bugün Çorum'un Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7´inci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet B ile daha önceden husumetli olduğu Recep Y.(17), arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında Recep Y.  pompalı tüfekle Ahmet B.´ye ateş ederek karın bölgesinden ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet B.'nin hayati tehlikesinin buluhduğu belirtildi. Olayın şüphelisi Recep Y.  yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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