Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        15 yaşındaki Ahmet'i pompalı tüfekle ağır yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

        ÇORUM'da, sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Ahmet B.'nin (15) ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:47 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yaşındaki Ahmet'i pompalı tüfekle ağır yaralayan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM'da, sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Ahmet B.'nin (15) ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, dün, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet B. ile Recep Y. (17) ve Yusuf D. (15) arasında sokak ortasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Recep Y., pompalı tüfekle Ahmet B.'ye ateş edip, karın bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan ve Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet B.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayın şüphelisi Recep Y. ile yanında bulunan Yusuf D., emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Ahlatcı Çorum FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Ahlatcı Çorum FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Çorum'da bir çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        Çorum'da bir çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Çorum'da iş insanlarıyla buluştu
        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Çorum'da iş insanlarıyla buluştu
        Çorum'da bir kişi caminin abdesthanesinde ölü bulundu
        Çorum'da bir kişi caminin abdesthanesinde ölü bulundu
        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Çorum Valisi Dağlı'yı ziyaret etti
        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Çorum Valisi Dağlı'yı ziyaret etti