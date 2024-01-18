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        Devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı, karayolu trafiğe kapandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 22:35 Güncelleme: 18.01.2024 - 22:40
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        Devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı, karayolu trafiğe kapandı (2)
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        YOLTRAFİĞE AÇILDI

        Çorum'un Arifegazili köyü mevkisinde, refüje devrilen akaryakıt tankerinin çift yönlü trafiğe kapattığı karayolu, ekiplerin çalışması sonucu tekrar açıldı. Yola dökülen tonlarca yakıt nedeniyle çift taraflı kapanan yol, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla devrilen tankerin kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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