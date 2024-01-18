Devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı, karayolu trafiğe kapandı (2)

YOLTRAFİĞE AÇILDI

Çorum'un Arifegazili köyü mevkisinde, refüje devrilen akaryakıt tankerinin çift yönlü trafiğe kapattığı karayolu, ekiplerin çalışması sonucu tekrar açıldı. Yola dökülen tonlarca yakıt nedeniyle çift taraflı kapanan yol, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla devrilen tankerin kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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