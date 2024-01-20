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        Dernekte kumar oynayanlar suçüstü yakalandı

        ÇORUM'da kumar oynatılan derneğe yapılan operasyonda, kumar oynayanlar suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:15
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        Dernekte kumar oynayanlar suçüstü yakalandı
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        ÇORUM'da kumar oynatılan derneğe yapılan operasyonda, kumar oynayanlar suçüstü yakalandı.

        Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren bir yardımlaşma ve dayanışma derneğinde kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, bahse konu yerle ilgili operasyon için düğmeye bastı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı toplam 5 ekip 23 personel, kumar oynatılan derneğe baskın yaptı. Yapılan aramada kumar oynanan masadan 3 bin 360 TL ile derneğin farklı kısımlarında da kumar oynanırken kullanılan çok sayıda yazboz, okey taşı, iskambil kağıdı ve sentetik hap ele geçirildi. Polis, gözaltına aldığı A.Ö., A.A., Y.Ç., E.A., S.S. ve M.G. hakkında işlem yaptı.

        Soruşturma sürüyor.

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