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        Tartıştıkları otopark işletmecisini vurdular

        ÇORUM´da otopark işletmecisi Ömer Ö.(27), tartıştığı E.Ö. (25) ve E.S. (24) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 08:38 Güncelleme: 22.01.2024 - 08:40
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        Tartıştıkları otopark işletmecisini vurdular
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        ÇORUM´da otopark işletmecisi Ömer Ö.(27), tartıştığı E.Ö. (25) ve E.S. (24) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Üçtutlar Mahallesi Osmancık 8.Sokak´ta yer alan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otopark işletmecisi Ömer Ö. ile E.Ö. ve E.S.arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer Ö. tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ömer Ö., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri silahla yaralama olayının yaşandığı yerde çalışma yaptı ve çok sayıda boş kovan buldu.

        Asayiş Şube ekipleri yapılan çalışma sonucu şüphelilerden E.Ö'yü gözaltına aldı. Kaçan E.S.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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