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        İstabul'dan geldikleri Çorum'da tarihi el yazmalarını satmak isterken yakalandılar

        İSTANBUL'dan Çorum'a gelip, çeşitli dönemlere ait tarihi el yazmalarını satmak isteyen 4 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:15
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        İstabul'dan geldikleri Çorum'da tarihi el yazmalarını satmak isterken yakalandılar
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        İSTANBUL'dan Çorum'a gelip, çeşitli dönemlere ait tarihi el yazmalarını satmak isteyen 4 şüpheli, yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı. İstanbul'dan yola çıkan 4 kişinin, Çorum'da yaşayan yabancı uyruklu 1 kişiye çeşitli dönemlere ait tarihi el yazmalarını satacağı bilgisine ulaşıldı. Polis, bir aracı takibe aldı. Kent girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 5 adet tarihi el yazması ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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