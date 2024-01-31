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        Tarlada bulunan Roma dönemine ait tarihi küp, müzede sergilendi

        ÇORUM´un Ortaköy ilçesinde tarlada bulunan Roma dönemine ait hububat depolama küpü müzeye teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 19:18 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:20
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        Tarlada bulunan Roma dönemine ait tarihi küp, müzede sergilendi
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        ÇORUM´un Ortaköy ilçesinde tarlada bulunan Roma dönemine ait hububat depolama küpü müzeye teslim edildi.

        Çorum'da 15 gün önce bir çiftçi tarlasında 150- 200 kilo ağırlığında bir küp buldu. Çorum Müzesi uzman arkeologları tarafından incelenen küpün Roma dönemine ve kendi döneminde yörede yaşayan çiftçiler tarafından hububat ve tahıl ürünlerinin depolanması ve saklanmasında kullanılan iri küplerden olduğu anlaşıldı. Küp, müze personeli ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin ortak çalışmasıyla Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine götürüldü. Daha sonra Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı´nın küpün müze bahçesinde sergilenmesi talimatı üzerine, jandarma bahçesinden alınan tarihi küp Çorum Müzesi bahçesindeki yerine nakledildi.

        Müze bahçesinde sergilenen küple ilgili envanter ve diğer çalışmalar devam ediyor.

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