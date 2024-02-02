Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Kazada yaşamını yitiren genç futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

        ÇORUM´da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç futbolcu Hasan Mert Kesgin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 20:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada yaşamını yitiren genç futbolcu son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM´da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç futbolcu Hasan Mert Kesgin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaza dün akşam Çorum-Ankara  karayolu 5´inci kilometresinde bulunan Burunçiftligi köprü altında meydana geldi. Çorum´dan Ankara yönüne seyir halinde olan Hasan Kesgin idaresindeki 19 UE 127 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçti. Ters dönerek sürüklenen otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Taha Topaloğlu idaresindeki 34 CUD 693 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada her iki araçta bulunan Hasan Mert Kesgin (17), Hasan Kesgin (20), Ali Tahir Topaloğlu (6) ve Beyza Betül Topaloğlu (11) yaralandı. Yaralılardan Hasan Mert Kesgin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çorum'un amatör spor kulüplerinden Mimar Sinan Gençlikspor'da forma giyen Hasan Mert Kesgin'in cenazesi bugün Akşemseddin Camisi'nde  kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Bir teselli ver!
        Bir teselli ver!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sungurlu'da yangın çıkan evde hasar oluştu
        Sungurlu'da yangın çıkan evde hasar oluştu
        ÇORUM'DA REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ...
        ÇORUM'DA REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ...
        Çorum'da refüjü aşan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü...
        Çorum'da refüjü aşan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü...
        Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakala...
        Çorum'da FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakala...
        Çorum'da bir kişi kendisini 3 yerinden bıçakladı
        Çorum'da bir kişi kendisini 3 yerinden bıçakladı