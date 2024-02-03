Köpeğini gezdirirken, tasmasız 'Rottweiler´ın saldırısına uğradı

ÇORUM'da, taksi şoförü Fırat Çetin ile gezdirdiği 'Shih Tzu' (Şitsu) cinsi köpeği, tasmasız 'Rottweiler' cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerana yansıdı.

Olay, Kale Mahallesi Aşıklar Tepesi Parkı'nda meydana geldi. Taksi şoförü Fırat Çetin, Shih Tzu cinsi köpeğini gezdirmeye çıktı. Bu sırada yanlarına gelen tasmasız Rottweiler, Çetin ile köpeğine saldırdı. Çetin'in yaşadığı tedirginlik ve güçlükle kurtulduğu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeğini parkta gezdirirken, tasmasız köpeğin saldırdığını söyleyen Fırat Çetin, "Köpeğin tasması yoktu ama sahibi vardı. Sahibini tasmasını takması konusunda uyardım. Köpeğime saldırdı. Kucağıma aldığımda da üzerime zıpladı" dedi.

Çetin, saldıran köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu da belirtti.