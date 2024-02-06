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        Kömürlüklerden malzeme çalan 3 şüpheliye gözaltı

        ÇORUM'da 5 farklı adresteki kömürlüklere girip, malzeme çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:40
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        Kömürlüklerden malzeme çalan 3 şüpheliye gözaltı
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        ÇORUM'da 5 farklı adresteki kömürlüklere girip, malzeme çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 5 farklı adresteki kömürlüklerden semaver, bakır kazan, musluk bataryası, şofben gibi malzemelerin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin K.K. (27) S.K. (28) ve B.C. (23) olduğunu belirledi. 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

        Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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