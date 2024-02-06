Kömürlüklerden malzeme çalan 3 şüpheliye gözaltı

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 5 farklı adresteki kömürlüklerden semaver, bakır kazan, musluk bataryası, şofben gibi malzemelerin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin K.K. (27) S.K. (28) ve B.C. (23) olduğunu belirledi. 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

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