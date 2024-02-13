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        'Dur´ ihtarına uymayan sürücü takip sırasında kaza yaptı: 3 gözaltı

        ÇORUM'da sürücünün `dur´ ihtarına uymadığı otomobil, polisin takibi sırasında kaza yaptı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:32 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:35
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        'Dur´ ihtarına uymayan sürücü takip sırasında kaza yaptı: 3 gözaltı
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        ÇORUM'da sürücünün `dur´ ihtarına uymadığı otomobil, polisin takibi sırasında kaza yaptı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yakalandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 02.30 sıralarında aldığı bir ihbarı değerlendirerek, Turgay G. (24), yönetimindeki 34 BID 309 plakalı otomobili Çorum- Ankara çevre yolunda takibe aldı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan Turgay G., otomobilini şehir merkezine doğru sürdü. Ulukavak Mahallesi Atalay 3. Sokak´a geldiğinde otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalışan Turgay G. ile yanındaki Samet G. (23) ve Cem A. (21), polis tarafından yakalandı.

        Kaza yapan otomobilin motor kısmından dumanlar çıkınca, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilde soğutma işlemi yaptı. Polisin araçta yaptığı aramada 1 silah, 120 gram esrar ve çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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