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        Parkta tüfekle ayaklarından vuruldu

        ÇORUM'da Alican T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 00:07 Güncelleme: 16.03.2024 - 00:10
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        Parkta tüfekle ayaklarından vuruldu
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        ÇORUM'da Alican T. (30), parkta bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayıp, ayaklarından vuruldu.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Kale Mahallesi'nde bulunan Şehit Şükrü Öngün Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Alican T., kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ayaklarından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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