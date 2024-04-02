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        Tüfekli cinayetin şüphelisi adliyede

        ÇORUM'da Eren Ilıman'ı (22) tüfekle vurarak öldüren Ufuk D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:33 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:35
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        Tüfekli cinayetin şüphelisi adliyede
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        ÇORUM’da Eren Ilıman'ı (22) tüfekle vurarak öldüren Ufuk D. (22), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün akşam Kadeş Barış Meydanı'nda meydana geldi. Eren Ilıman ile Ufuk D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ufuk D., Eren Ilıman'ı tüfekle göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Ilıman, doktorların çabasına karışın kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi Ufuk D.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

        Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Ufuk D., adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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