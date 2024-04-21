Çorum FK – Adanaspor: 2-0
STAT: Çorum Şehir HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Gökmen Baltacı, Kürşathan AkınÇORUM FK : Hasan Hüseyin- Kerem, Landre, Toure, Ferhat, Ahmet İlhan (Dk.
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Gökmen Baltacı, Kürşathan Akın
ÇORUM FK : Hasan Hüseyin- Kerem, Landre, Toure, Ferhat, Ahmet İlhan (Dk.74 Eren), Thomas (Dk.74 Ahmet Sagat), Nalepa (Dk.86 Atakan), Hakan (Dk.74 Gökhan), Geraldo (Dk.18 Suat), Erkan
ADANASPOR: Ferhat Kaplan- Mehmet Feyzi, Fatih, Evren, Hüseyin, Mehmet, Oberlin, Dabo (Dk.70 Diakite), Harun (Dk.82 Burhan), Ciss (Dk.70 Samuel David) Fernandes
GOLLER: Dk.18 Nalepa, Dk. 88 Ahmet Sagat (Çorum FK)
SARI KARTLAR: Ferhat, Nalepa, Geraldo (Çorum FK), Fatih, Ciss, Diakite (Adanaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 37 Mustafa Kemal Kılıç (Teknik Direktör) (Adanaspor)
1. Lig'in 31'inci haftasında Çorum FK, sahasında ağırladığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
18’inci dakikada ceza alanında topla buluşan Nalepa, kaleci Ferhat çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0.
37’nci dakikada hakemin kararına tepki gösteren Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, kırmızı kart gördü.
88’inci dakika kornerden gelen topa kafa ile vuran Ahmet Sagat durumu 2-0 yaptı.
Çorum FK karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
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