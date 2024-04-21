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        Çorum FK – Adanaspor: 2-0

        STAT: Çorum Şehir HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Gökmen Baltacı, Kürşathan AkınÇORUM FK : Hasan Hüseyin- Kerem, Landre, Toure, Ferhat, Ahmet İlhan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 18:52 Güncelleme: 21.04.2024 - 18:55
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        Çorum FK – Adanaspor: 2-0
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        STAT: Çorum Şehir

        HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Gökmen Baltacı, Kürşathan Akın

        ÇORUM FK : Hasan Hüseyin- Kerem, Landre, Toure, Ferhat, Ahmet İlhan (Dk.74 Eren), Thomas (Dk.74 Ahmet Sagat), Nalepa (Dk.86 Atakan), Hakan (Dk.74 Gökhan), Geraldo (Dk.18 Suat), Erkan

        ADANASPOR: Ferhat Kaplan- Mehmet Feyzi, Fatih, Evren, Hüseyin, Mehmet, Oberlin, Dabo (Dk.70 Diakite), Harun (Dk.82 Burhan), Ciss (Dk.70 Samuel David) Fernandes

        GOLLER: Dk.18 Nalepa, Dk. 88 Ahmet Sagat (Çorum FK)

        SARI KARTLAR: Ferhat, Nalepa, Geraldo (Çorum FK), Fatih, Ciss, Diakite (Adanaspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 37 Mustafa Kemal Kılıç (Teknik Direktör) (Adanaspor)

        1. Lig'in 31'inci haftasında Çorum FK, sahasında ağırladığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

        18’inci dakikada ceza alanında topla buluşan Nalepa, kaleci Ferhat çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0.

        37’nci dakikada hakemin kararına tepki gösteren Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, kırmızı kart gördü.

        88’inci dakika kornerden gelen topa kafa ile vuran Ahmet Sagat durumu 2-0 yaptı.

        Çorum FK karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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