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        Çorum'da karakol komutanı astsubay, kazada yaşamını yitirdi

        ÇORUM'daotomobilin şarampole devrildiği kazada karakol komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu Oğuzhan Tombuloğlu (42), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 13:38 Güncelleme: 28.04.2024 - 13:40
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        Çorum'da karakol komutanı astsubay, kazada yaşamını yitirdi
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        ÇORUM'daotomobilin şarampole devrildiği kazada karakol komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu Oğuzhan Tombuloğlu (42), hayatını kaybetti.

        Kargı ilçesi Hacıhamza köyünde Hacıhamza Karakol Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu idaresindeki 19 ACG 624 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kargı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tombuloğlu, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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