Çorum'da karakol komutanı astsubay, kazada yaşamını yitirdi (2)

Çorum'daki kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu için Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene, Tombuloğlu'nun yakınları yanı sıra Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve askeri yetkililer katıldı. Tören sonrası Tombuloğlu'nun cenazesi, memleketi Samsun'a gönderildi.

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