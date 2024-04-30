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        Kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİLERÇorum'da kazada hayatını kaybeden Nazlı Baskın ile kızı Eylül Baskın'ın cenazeleri hastane morgundan alınarak İskilip ilçesi Ulu Camii'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:22 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:25
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        Kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİLER

        Çorum'da kazada hayatını kaybeden Nazlı Baskın ile kızı Eylül Baskın'ın cenazeleri hastane morgundan alınarak İskilip ilçesi Ulu Camii’ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ve kızı, gözyaşları arasında Hacı Karani Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, parti yöneticileri, Baskın ailesi ile yakınları katıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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