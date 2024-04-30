Kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı (2)

Çorum'da kazada hayatını kaybeden Nazlı Baskın ile kızı Eylül Baskın'ın cenazeleri hastane morgundan alınarak İskilip ilçesi Ulu Camii’ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ve kızı, gözyaşları arasında Hacı Karani Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, parti yöneticileri, Baskın ailesi ile yakınları katıldı.

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