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        Çorum'da otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücü Ceren Koçak (19) yaralandı, araçtaki arkadaşı Sema Nur Tosun (21) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 22:05 Güncelleme: 04.05.2024 - 22:10
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        Çorum'da otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        ÇORUM'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücü Ceren Koçak (19) yaralandı, araçtaki arkadaşı Sema Nur Tosun (21) yaşamını yitirdi. 

        Kaza, akşam saatlerinde Alaca karayolu Dutluca mevkisinde meydana geldi. Ceren Koçak yönetimindeki 19 ACF 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Nur Tosun, yaşamını yitirirken, yaralanan sürücü Ceren Koçak ise sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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