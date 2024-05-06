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        Otomobille düğün konvoyunun önüne kesen sürücü, kaçarken arkadaşının üzerinden geçti

        ÇORUM'da, Murat Saçır (24), arkadaşı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:05 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:10
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        Otomobille düğün konvoyunun önüne kesen sürücü, kaçarken arkadaşının üzerinden geçti
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        ÇORUM’da, Murat Saçır (24), arkadaşı E.C.K. (25) ile otomobiliyle düğün konvoyunun önünü kesti. İkili ve düğün sahipleri arasında yaşanan tartışmada E.C.K., yere düştü. Saçır ise otomobiliyle kaçarken arkadaşının üstünden geçti. Yaralı E.C.K.’yi otomobile alıp kaçan Saçır, daha sonra polis tarafından yakalandı.

        Olay, Zile Mahallesi’nde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Murat Saçır ve yanındaki arkadaşı E.C.K., zarf almak için otomobil ile düğün konvoyunun önünü kesti. Bir süre sonra ikili ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Olay, çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Polis ekipleri, olayı kontrol altına almak istediği sırada E.C.K. yere düştü. Murat Saçır, otomobiliyle kaçarken arkadaşı E.C.K.’nin üzerinden geçti. Saçır, arkadaşı E.C.K.’yi otomobiline bindirip, polisin de ‘Dur’ ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı. Saçır’ın, polisin ihtarına uymayıp kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi ve yanındaki arkadaşını Gülhan Mahallesi’nde yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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