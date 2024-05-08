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        Bakan Yardımcısı Yazgı: 2023'te Hititler ile ilgili 25 kazı çalışmasına izin verildi

        KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "2023 yılında doğrudan veya dolaylı yoldan Hititler ile ilgili 25 arkeolojik kazı çalışmasına izin verildi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:55 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:00
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        Bakan Yardımcısı Yazgı: 2023'te Hititler ile ilgili 25 kazı çalışmasına izin verildi
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “2023 yılında doğrudan veya dolaylı yoldan Hititler ile ilgili 25 arkeolojik kazı çalışmasına izin verildi” dedi.

        Çorum’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Hititlerin İzinde’ adlı sempozyum, bugün başladı. İki gün sürecek sempozyumda Hititlerin kalıntılarının yer aldığı bölgelerde yürütülen kazı çalışmaları hakkında güncel bilgiler paylaşılacağı belirtildi. Sempozyumda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Ülkemizde yerli ve yabancı bilim insanlarınca gerçekleştirilen kazı, araştırma ve filolojik çalışmalar neticesinde elde edilen yeni bilgiler, bakanlığımızın öncülüğünde, Hitit ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Hititlerin İzinde: Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu’nda bilim dünyasına duyurulacaktır” dedi.

        2023 yılında doğrudan veya dolaylı yoldan Hititler ile ilgili 25 arkeolojik kazı çalışmasına izin verildiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Yazgı şöyle konuştu:

        “Hitit Dönemi’ne ışık tutan bu 25 alandaki kazı çalışmalarına 2024 yılında da devam edilecektir. Arkeolojik kazı çalışmalarımızın yanı sıra Hititler ile ilgili bazı projeler de yürütmekteyiz. Bakanlığımız ile Ankara Üniversitesi tarafından desteklenen ‘Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki çivi yazılı tabletlerin 3 boyutlu taranması ve Boğazköy tabletlerinin yapay zeka ile okunması’ adı altında bir proje geliştirilmiştir. Yüzlerce Hititçe çivi yazılı tablet 3 boyutlu olarak taranmış, renklendirilmiş ve yapay zeka öğrenmesine tabi tutulmuştur. Proje ile yapay zeka yöntemiyle çözümlenen tabletlerin analizleri yapay zeka tarafından yapıldıktan sonra; müzelerimizde yer alan tüm tabletlerin birbirleri ile eşleştirilmesi ve okunmasının tamamlanması hedeflenmektedir. Bakanlığımız ilgili birimleri ile bilim insanları arasında bilgi alışverişi için bir platform olacak bu sempozyumun Hitit İmparatorluğu’nun başkentinde gerçekleştiriliyor olmasının da Çorum’un kültür tarihi açısından öneminin vurgulanması ve tanıtımı açısından bir fırsat olacağını düşünmekteyiz.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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