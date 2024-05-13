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        İki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavga kamerada

        ÇORUM'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 21:30 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:35
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        İki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavga kamerada
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        ÇORUM’da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi, yaralandı. Polis kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine bıçak ve sopalarla saldırdı. Taraflardan H.N.A. (49) ve H.O.M. (51), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, diğer iki kişi ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Polis ekipleri, kimliği belirlenemeyen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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