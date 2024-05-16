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        Çorum FK - Kocaelispor: 2-1

        STAT:Çorum ŞehirHAKEMLER: Emre Kargın, Hakan Karabalcık, Hüseyin AylakÇORUM FK: Hasan Hüseyin- Kerem Kalafat, Loick Landre (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 22:45 Güncelleme: 16.05.2024 - 22:50
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        Çorum FK - Kocaelispor: 2-1
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        STAT:Çorum Şehir

        HAKEMLER: Emre Kargın, Hakan Karabalcık, Hüseyin Aylak

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin- Kerem Kalafat, Loick Landre (Dk.46 Ologo ), Zargo Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk.74 Eren), Hakan Barış (Dk.46 Atakan), Nalepa, Ahmet İlhan, Thomas Verheydt (DK.85 Ahmet Sagat)

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci- Mehmet Yılmaz (Dk.78 Giorgi Kharaishvili), Yusuf Abdioğlu, Emir, Atila Turan, Yusuf Cihat (Dk.67 Cem), Josıp Vukovıc (Dk.78 Davit Skhirtladze), Candeias, Amaral, Christian Kouakou (Dk. 46 Giorgi Beridze) (Dk.50 Barış), Ramil Sheidaev

        GOLLER: Dk. 33 Thomas Verheydt, Dk. 60 Atakan (Çorum FK) Dk. 90+4 (P) Candeias (Kocaelispor)

        SARI KARTLAR: Nalepa (Çorum FK), Yusuf Cihat, Mehmet Yılmaz (Kocaelispor)

        1'inci Lig Play-Off 1'inci Tur maçında Çorum FK, Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi. Çorum FK, Play-Off Yarı Final maçında Bodrum FK ile karşılaşacak.

        6’ncı dakikada soldan gelişen Çorum FK atağında son çizgiye inen Erkan’ın ortasında arka direkte kafaya çıkan Thomas’tan önce Emir araya girerek topu kornere gönderdi.

        19’uncu dakikada soldan gelişen Çorum FK atağında Erkan’ın yerden ceza yayına çıkardığı topu kaptan Ferhat gelişine sert vuruşla kaleye gönderdi. Top savunmadan döndü.

        30’uncu dakikada Kocaelispor atağında Yusuf Cihat’ın pasında son çizgiye inen Sheidaev’in yerden penaltı noktasına çıkardığı top savunmadan sekti, Candeias kontrol edip vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

        33’üncü dakikada sağdan Nalepa’nın kullandığı köşe vuruşunda Thomas ayağının dışıyla topu ağlara gönderdi. 1-0.

        İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        60’ıncı dakikada Geraldo’nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Kerem rakibini geçerek topu penaltı noktasının gerisine çıkardı. Atakan gelişine düzgün bir vuruş yaparak topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 2-0.

        90+4'üncü dakikada Kocaelispor'un kazandığı penaltıyı Candeias gole çevirdi: 2-1.

        Kocaelispor’u 2-1'lik skorla eleyen Çorum FK, yarı finalde Bodrum FK ile karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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