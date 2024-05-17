Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Polis memuru, emekli uzman çavuşu tabancayla vurarak öldürdü

        ÇORUM'da, polis memuru Hüseyin Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:49 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis memuru, emekli uzman çavuşu tabancayla vurarak öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM'da, polis memuru Hüseyin Ç. (45), tartıştığı komşusu malulen emekli uzman çavuş Fatih Afacan'ı (40) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Osmancık ilçesi Çay Mahallesi Seyhan Sokak'ta meydana geldi. Kargı İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memuru Hüseyin Ç., tartıştığı komşusu emekli uzman çavuş Fatih Afacan'ı tabancayla vurup ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Afacan, sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Hüseyin Ç. ise Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek teslim oldu.

        Hüseyin Ç.'nin daha önce Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı, kısa süre önce Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne tayininin çıktığı belirtildi. 2022 yılında Fatih Afacan ile eşi arasında aile içi şiddet olayı yaşandığı, komşusu olan Hüseyin Ç.’nin tanıklık yaptığı, bu nedenle aralarında husumet olduğu bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Evlendiler
        Evlendiler
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Çorum'da kiremit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da kiremit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor maçının ardından
        Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor maçının ardından
        Çorum FK - Kocaelispor: 2-1
        Çorum FK - Kocaelispor: 2-1
        Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
        Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off 1. turu
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off 1. turu
        Ampute Milli Futbol Takımı'nın Çorum'daki kampı sona erdi
        Ampute Milli Futbol Takımı'nın Çorum'daki kampı sona erdi