Boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldürüp intihar etti

ÇORUM’da Hasan Orhan (58), boşanma aşamasındaki eşi Nazegül Orhan (55) ve baldızı Meryem Karakoç’u (51) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Kale Mahallesi, Mürsel 3. Sokak’ta meydana geldi. Hasan Orhan boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül Orhan ile görüşmek için yaşadığı eve giderken sokakta karşılaştı. Orhan çifti, sokak ortasında tartışmaya başladı. Hasan Orhan, eşi Nazegül ve yanındaki baldızı Meryem Karakoç’u tabancayla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.