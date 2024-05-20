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        Çorum FK - Bodrum FK: 1-1

        STAT:Çorum Şehir HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan ÇimenÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Kerem Kalafat (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 23:12 Güncelleme: 20.05.2024 - 23:15
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        Çorum FK - Bodrum FK: 1-1
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        STAT:Çorum Şehir

        HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Kerem Kalafat (Dk. 88 Ologo), Toure, Landre, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 73 Eren Aydın), Nalepa, Atakan Akkaynak (Dk. 73 Hakan Barış), Ahmet İlhan Özek, Verheydt (Dk. 88 Ahmet Sağat)

        BODRUM FK: Sousa - Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar (Dk. 16 Furkan Apaydın), Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed (Dk. 72 Celal Dumanlı), Burak Çoban (Dk. 84 Teixeira), Samet Yalçın, Ahmet Aslan, Kenan Özer (Dk. 72 Haqi Osman), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 84 Tunahan Akpınar)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk. 64 Ahmet İlhan Özek, Dk. 73 Serkan Özbalta (Teknik Direktör) (Çorum FK)

        GOLLER: Dk. 58 Atakan Akkaynak (Çorum FK), Dk. 47 Samet Yalçın (Bodrum FK)

        SARI KARTLAR: Erkan Kaş, Hakan Barış, Ologo, Nalepa (Çorum FK), Üzeyir Ergün, Samet Yalçın (Bodrum FK)

        1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum FK, sahasında konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

        37’nci dakikada gelişen Çorum FK atağında sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Verheydt kafayla vurdu fakat top kaleci Sousa'dan döndü. Verheydt dönen topa ikinci kez vurdu, top yine Sousa'dan dönüp direğe çarparak auta çıktı.

        39’uncu dakikada Bodrum FK atağında Kenan, Gökdeniz’in pasıyla ceza sahası çaprazından sert vurdu, top kaleciden döndü.

        47’nci dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında Gökdeniz, topu ceza sahası sağ çaprazdan içeriye çevirdi. Samet Yalçın, kontrol ettiği topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

        58’inci dakikada ev sahibi Çorum FK atağında kazanılan serbest vuruşu Atakan direk kaleye gönderdi. Top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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