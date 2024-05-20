Çorum FK - Bodrum FK: 1-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

47’nci dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında Gökdeniz, topu ceza sahası sağ çaprazdan içeriye çevirdi. Samet Yalçın, kontrol ettiği topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

37’nci dakikada gelişen Çorum FK atağında sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Verheydt kafayla vurdu fakat top kaleci Sousa'dan döndü. Verheydt dönen topa ikinci kez vurdu, top yine Sousa'dan dönüp direğe çarparak auta çıktı.

1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum FK, sahasında konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

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