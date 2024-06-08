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        Polis yaralıyı elinden tutarak ambulansa kadar götürdü

        ÇORUM'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce tel örgülere çarptı, daha sonra yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:10
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        Polis yaralıyı elinden tutarak ambulansa kadar götürdü
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        ÇORUM’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce tel örgülere çarptı, daha sonra yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Polis, kazada yaralanan Zeynep Sena Y.’nin elini bir an olsun bırakmayıp ambulansa kadar götürdü.

        Kaza, dün akşam Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi taş ocağı yolunda meydana geldi. Ömer Efe Y. (19) idaresindeki 16 DN 008 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki tel örgülere çarptı. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ardından tarlaya yuvarlandı. Kazanın 112’ye bildirilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü ile Zeynep Sena Y. (17) çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralı iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, Zeynep Sena Y’yi trafik polisi elinden tutarak ambulansa götürdü. Sürücü ise sedye ile taşındı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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