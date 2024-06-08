Mantar toplamaya gittiği ormanda düşüp yaralandı, 16 saat sonra ulaşıldı

ÇORUM'da, mantar toplamaya gittiği ormanda düşüp yaralanan Arife Yılmaz (74), 16 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Alaca ilçesi İmat köyünde yaşayan Arife Yılmaz, mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu. Yılmaz’dan haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. İhbarla köye jandarma, AFAD, İHH ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yılmaz’ı bulmak için dik ve sarp arazide gece boyu aramalarını sürdürdü. 16 saatlik çalışmanın ardından, yaralı haldeki Yılmaz’a ulaşıldı. Yılmaz’ın bulunduğu alana sağlık ekipleri ambulansla giremeyince, bölgeye hava ambulansı sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arife Yılmaz, helikopterle Çorum'da sevk edildiği hastanede tedaviye alındı.