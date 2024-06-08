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        Kimliğini bulamayan öğrenciyi zabıta ekipleri sınava yetiştirdi

        ÇORUM Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine yetiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:33 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:35
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        Kimliğini bulamayan öğrenciyi zabıta ekipleri sınava yetiştirdi
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        ÇORUM Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine yetiştirdi. Nüfus cüzdanını bulamayan bir öğrenci zabıta ekipleri tarafından Nüfus Müdürlüğü’ne götürülerek önce geçici kimlik belgesi çıkarıldı, sonra da sınav salonuna yetiştirildi.

        Çorum’da zabıta ekipleri sınava geç kalan, okulunu bulamayan, kimliğini veya sınav giriş belgesini unutan adaylar için ulaşım hizmeti verdi. Şehrin 6 noktasında araçlarla bekleyen zabıta ekipleri, sınava yetişmekte zorlanan üniversite adaylarına yardım etti. Araçlarla sınav salonlarının bulunduğu okul binalarına götürülen adaylar son anda sınava yetiştirildi. Hitit Üniversitesi Kampüsü’nde sınava girecek olan Nuray Kaleli de son anda nüfus cüzdanını bulamayınca İl Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Geçici kimlik belgesini alan Kaleli'yi, zabıta ekipleri sınava yetiştirdi.

        Galeri
        Galeri

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