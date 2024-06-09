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        Bakan Tekin, Çorum'da şehit Aybüke öğretmeni anma programına katıldı

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:46 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:50
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        Bakan Tekin, Çorum'da şehit Aybüke öğretmeni anma programına katıldı
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        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün kara yoluyla Ankara'dan Çorum'a geldi. Bakan Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın vefatının 7’nci yıl dönümünü için Osmancık ilçesinde düzenlenen anma törenine katıldı. Bakan Tekin, şehit Aybüke öğretmenin mezarı başındaki programda anne Zehra Yalçın ve babası Sadık Yalçın'a taziye dileklerinde bulundu. Anma programında Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yer aldı. Bakan Tekin, dua ettikten sonra şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

        ‘2017 YILI ÖĞRETMENLERİMİZE SALDIRILARLA HATIRLADIĞIMIZ BİR YIL OLDU’

        Gazetecilere açıklama yapan Bakan Yusuf Tekin, "2016 yılında PKK'nın ikiz kardeşi FETÖ kalkışmada bulundu. Ardından başarısız olunca diğer kardeş PKK bir kez daha devriye girdi. 2017 yılını hatırlayacaksak olursak PKK'nın sivillere yönelik, özellikle eğitim camiasına, öğretmenlerimize yönelik, okullarımıza yönelik, öğretmenlerimize saldırılarıyla hatırladığımız bir yıl oldu. Sadece öğretmenlerimiz değil yine aynı yıl siyasi partilerin başkanları, yol yapım çalışmalarındaki sivil işçilere varıncaya kadar bölgeye, bölge insanına bölgenin kalkınmasına hizmet etmek isteyen terörün kökünü kurutmak için çaba sarf eden tüm sivillere yönelik topluca bu tür hain saldırılar yapıldığı bir dönem oldu. Bu dönemde biz iki kardeşimizi, meslektaşımızı, değerli öğretmemizi şehit verdik. Şehitlerimizden birisi Aybüke öğretmenimiz. Bugün burada şehit öğretmenlerimizden Şenay Aybüke öğretmenimizi ailesiyle birlikte anmak için bulunuyoruz. Diğeri de aynı tarihlerde kaçırılarak şehit edilen Necmettin öğretmenimiz" dedi.

        ‘BU ÜLKEYE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAK KUŞAKLAR YETİŞTİRECEĞİZ’

        Bakan Tekin, "Terör örgütlerinin hiçbirisi bu anlamda bizim azmimizi kıramaz. Sonuna kadar böyle bir kuşak yeni Aybükeler, yeni Necmettin öğretmenler yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Bu ülkeyi bize vatan kılan başta Atatürk olmak üzere şehitlerimizi bir kez daha minnetle, şükranla anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Biz de onların bu fedakarlıklarına karşılık olarak, bu ülkeye sonuna kadar sahip çıkacak kuşaklar yetiştireceğiz" diye konuştu.

        Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da "Allah devletimize ve milletimize böyle acı günler yaşatmasın. Üzüntü duymasınlar. Şu anda görev başında olan öğretmenlerimiz eğitim dönemini sağlıklı bir şekilde tamamlayıp, öğrencilerine karnelerini versinler. Ebediyete intikal etmiş olan tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah hepsinin mekanını cennet etsin. Sayın bakanıma bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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