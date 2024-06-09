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        Okul müdürüne zincirle saldıran 2 şüpheliden biri saklandığı evde yakalandı

        ÇORUM'da, okul müdürü Ömer Atılgan'a zincirle saldıranlar baba ve oğlu çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:02 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:05
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        Okul müdürüne zincirle saldıran 2 şüpheliden biri saklandığı evde yakalandı
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        ÇORUM’da, okul müdürü Ömer Atılgan’a zincirle saldıranlar baba ve oğlu çıktı. Saldırganlardan oğul M.S.D.S. (20), polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı, babası S.D.H.S.’nin (54) ise yakalanması için çalışma sürüyor.

        Olay, 5 Haziran'da Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ömer Atılgan ve hizmetli Mehmet Öztürk, Irak uyruklu bir öğrencinin fenalaşması üzerine ambulans çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğunun rahatsızlandığını öğrenen veli okula gelerek, müdüre elindeki zincirle saldırdı. 'Bize niye haber vermediniz?' diyerek okul müdürü Atılgan ve hizmetli Öztürk'e zincirle defalarca vuran veli ve yanında bulunan kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı. Polisin öğrenci velisi ve yanındaki kişinin yakalanması için başlattığı çalışmada, saldırganların baba ve oğlu olduğu tespit edildi. İki saldırgandan biri olan oğul M.S.D.S. saklandığı evde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edilirken, babası S.D.H.S.’yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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