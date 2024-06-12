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        Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 3 yaralı

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:27 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:30
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        Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 3 yaralı
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        ÇORUM'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, Alaca-Yozgat yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Ferhat Demirel, kırmızı ışık ihlali yapınca yönetimindeki 59 ABM 471 plakalı otomobil, Yozgat istikametinde seyreden Eyüp Eren idaresindeki 34 FYD 755 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, Ferhat Demirel yönetimindeki otomobildeki Havva Demirel (35), Kerem Ali Demirel (2) ve Elif Asya Demirel (7) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, 2 otomobilin çarpışma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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