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        TIR, otomobil ile hafif ticari araçla çarptı: 5 yaralı

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde TIR'ın, otomobil ve hafif ticari araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:00
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        TIR, otomobil ile hafif ticari araçla çarptı: 5 yaralı
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        ÇORUM'un Alaca ilçesinde TIR’ın, otomobil ve hafif ticari araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Emniyet Kavşağı’nda meydana geldi. Yozgat istikametinde seyir halinde olan Sanjar Muminov (34) idaresindeki yabancı plakalı TIR, iddiaya göre sürücüsünün ışık ihlali yapması sonucu Murat Demir (40), idaresindeki 06 BNA 968 otomobil ile Adem Sakancı (64), yönetimindeki 19 AEG 302 hafif ticari araca çarptı. Kazada, TIR sürücüsü ile Murat Demir, Adem Sakancı, Burhan Karslı (64) ve Hüseyin Demir (58) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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