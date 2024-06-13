TIR, otomobil ile hafif ticari araçla çarptı: 5 yaralı
ÇORUM'un Alaca ilçesinde TIR'ın, otomobil ve hafif ticari araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
ÇORUM'un Alaca ilçesinde TIR’ın, otomobil ve hafif ticari araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Emniyet Kavşağı’nda meydana geldi. Yozgat istikametinde seyir halinde olan Sanjar Muminov (34) idaresindeki yabancı plakalı TIR, iddiaya göre sürücüsünün ışık ihlali yapması sonucu Murat Demir (40), idaresindeki 06 BNA 968 otomobil ile Adem Sakancı (64), yönetimindeki 19 AEG 302 hafif ticari araca çarptı. Kazada, TIR sürücüsü ile Murat Demir, Adem Sakancı, Burhan Karslı (64) ve Hüseyin Demir (58) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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