Çorum'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Hastaneye kendi imkanları ile gelen acemi kasaplarım bazılarının ellerinden, bazılarının da bacaklarından yaralandığı görüldü. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde müdahalesi yapılan acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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