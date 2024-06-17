Çorum'da gölete giren genç boğuldu

Olay, saat 16.30 sıralarında Evci köyü yakınlarındaki Yenikışla Göletinde meydana geldi. Serinlemek için gölete giren Veyis Sarıerikli'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Kerkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölete giren AFAD ekipleri sudan gencin cansız bedenini çıkardı. Sarıerikli'nin cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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