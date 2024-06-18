Çorum'da husumetli aileler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM’un Bayat ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Sezer D. (31) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Bayat ilçesi Kuruçay köyünde meydana geldi. Ersin M., Resul M., Aslan M. ve Bedir M. ile husumetli oldukları Murat D., Cemal D., Sezer D., Şehri D. ve Hüseyin D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Sezer D. ve Şehri D. silahla yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Sezer D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.